Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin, belediye otobüsü ve otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin, belediye otobüsü ve otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tellidere Mahallesi'nde, Oğuzhan Ekiz idaresindeki 01 AIJ 371 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen H.D. idaresindeki 01 AAZ 116 plakalı belediye otobüsüne çarparak savruldu.
Savrulan motosikletteki 2 kişi kendileriyle aynı istikametteki A.P'nin kullandığı 01 AGC 216 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ekiz'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı B.O. (17) sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, belediye otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen iki ayrı geri itme olayında toplam 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin, belediye otobüsü ve otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
- "Başkan Erdoğan ile yapılan görüşmeler üzerine İsveç'in birliğe katılımı için olumlu adımlar attık"
- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı
- Bakan Koca: İskenderun Devlet Hastanemizi, bayramı izleyen günlerde hizmete açmayı planlıyoruz
- Bursa ve Kayseri'de terör örgütleri PKK/KCK/YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 kişi tutuklandı