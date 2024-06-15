Adana'nın kral rehberi

Şen, kente gelen yerli turistlere de "Adana Kralı" olarak şehrin tarihini anlatıyor. Adana'yı tanıtmak için elinden geleni yapan Şen, "Hiç kimseden herhangi bir maddi olanak sağlamadan yürekten bu işi yapıyorum. İnsanlar bana 'Kral' diye hitap etmeye başladılar" diye konuştu.