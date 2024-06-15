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15 Haziran 2024 Cumartesi 19:12:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 19:12:00

Adana'nın kral rehberi

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Adana'da giydiği kral kostümü ve kafasındaki tacıyla kentte gezmeye başlayan Hüseyin Şen, bir süre sonra "Adana Kralı" olarak bilinmeye başladı. Kentteki etkinliklere de katılmasının ardından tanınırlığı her geçen gün artan Şen, sokaklarda vatandaşlarla fotoğraf çektiriyor.

Şen, kente gelen yerli turistlere de "Adana Kralı" olarak şehrin tarihini anlatıyor. Adana'yı tanıtmak için elinden geleni yapan Şen, "Hiç kimseden herhangi bir maddi olanak sağlamadan yürekten bu işi yapıyorum. İnsanlar bana 'Kral' diye hitap etmeye başladılar" diye konuştu.

Etiketler : Adana Kralı Hüseyin Şen Kral kostümü
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