Adanalılar geceyi sokakta geçirdi

Adana'nın Kozan İlçesi'nde salı günü meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar deprem korkusu nedeni ile evlerine giremedi. Jandarma ekipleri ve AFAD tarafından gönderilen çadırlarda geceyi geçiren vatandaşlar artçı depremler nedeni ile hala panik içinde olduklarını ifade etti.