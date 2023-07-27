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27 Temmuz 2023 Perşembe 07:42:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 07:42:00

Adanalılar geceyi sokakta geçirdi

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Adana'nın Kozan İlçesi'nde salı günü meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar deprem korkusu nedeni ile evlerine giremedi.

Adana'nın Kozan İlçesi'nde salı günü meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar deprem korkusu nedeni ile evlerine giremedi. Jandarma ekipleri ve AFAD tarafından gönderilen çadırlarda geceyi geçiren vatandaşlar artçı depremler nedeni ile hala panik içinde olduklarını ifade etti.

Etiketler : Adanalılar geceyi sokakta geçirdi Adana Kozan İlçesi
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