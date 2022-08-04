ABD'den PKK'ya mesaj: TSK geliyor Kandil'i boşalt!

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04 Ağustos 2022 Perşembe 09:53:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 09:53:00

Adana'daki PKK/KCK'nın TDÖ yapılanmasına yönelik operasyonda ABD'nin PKK'ya gönderdiği mesaj ortaya çıktı!

Kaynak: Yeni Şafak

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Adana'daki PKK/KCK'nın TDÖ yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen dökümanlarda ABD'nin sözde müttefikliği bir kez daha gözler önüne serildi. Pençe-Kilit Operasyonu öncesi ABD'nin PKK'ya Kandil'i boşaltması ve sözde karargahını Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD işgali altında olan Rojava'ya kaydırmasını teklif ettiği belirlendi.

Adana'daki PKK/KCK'nın TDÖ yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen dokümanlarda yapılan incelemelerde, Pençe-Kilit Operasyonu öncesi ABD'nin PKK'ya Kandil'i boşaltması ve sözde karargahını Suriye'nin kuzeyinde PKKPYD işgali altında olan Rojava'ya kaydırmasını teklif ettiği belirlendi.

DÖKÜMANLARDAN ÇIKTI

Adana'da PKK/KCK'nın sözde Türkiye Demokratik Örgütlenmesi'ne (TDÖ) yönelik 27 Haziran'da düzenlenen operasyonda KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve HDP'li yöneticilerin de arasında olduğu 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adana Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca ve çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu.

ROJAVA'YA KAYDIRIN

Ele geçirilen doküman ve veriler üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Bu bilgiler arasında, TSK'nın 18 Nisan'da PKK terör örgütüne yönelik Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonuyla ilgili gelişmeler de var. ABD'nin operasyon öncesi terör örgütünün sözde Kandil karargahını boşaltması ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD işgali altında olan Rojava'ya kaydırılmasını teklif ettiği tespit edildi. Ancak örgütün bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.

ÇOCUKLUKTAN AŞILANMALI

Ele geçen dokümanlar arasında, örgütün eleman temini ve örgütsel ideolojinin güçlendirilmesi için izlenecek yol haritası da bulunuyor. Örgütün çalışma ve işleyiş şekli, yöntemleri ve örgüt disiplini hakkında çocuklara eğitimler verilmesi, örgütsel konuların çocukların yanında konuşulması, örgüt ideolojisinin kişilere çocukluktan itibaren aşılanması talimatının verildiği görüldü.

SİYASETÇİLERE DESTEK

Tespitlere göre, PKK/KCK TDÖ yapılanmasına bağlı kurumlar Ayşe Irmak'a bağlı. Irmak, örgüt tarafından 'yürütmeci' olarak görevlendirildi. Ayrıca, örgüt yönetimince TDÖ adına ülke genelinde gündem oluşturma görevi verildi. Örgütsel yapı içerisinde ideolojik alan, birinci dereceden örgütlenme sahası olarak görülüyor. Mutlak suretle örgütsel yapılara-kurumlara eleman kazandırılarak, bu şahısları örgütün hizmetine alınması gerektiği vurgulanıyor. Örgüt kurumlarında faaliyet gösteren siyasetçilerin de milletvekili veya belediye başkanı adaylarının destekleneceğine işaret ediliyor.

GENÇLERİ MİLİTANLAŞTIRIN

Dokümanlarda örgütün, Türkiye'deki elemanlarından birinci derece talebinin gençlerin militanlaşması olduğu görüldü. Sokak eylemlerine büyük önem veren örgütün, halkın sokağa üç kişiyle çıkmasının dördüncü kişinin de çıkması sonucunu getireceğini, daha sonra bu durumun dalga dalga büyüyerek binlerce kişinin sokağa çıkmasını sağlayacağını belirttiği tespit edildi. Adana'dan örgütün dağ kadrosuna bir katılım dahi gerçekleştirilememiş olmasının eleştirildiği de tespitler arasında.

Etiketler : Adana pkk pyd abd
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