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27 Şubat 2024 Salı 15:50:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 15:50:00

Adana'da uyuşturucuya geçit verilmedi

Kaynak: AA

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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 47 zanlıdan 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Şubat'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 11 kilo 778 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 988 sentetik ecza, 892 uyuşturucu hap, 2 kilo 846 gram esrar, 284 kök Hint keneviri, 14 gram kokain ile ruhsatsız 6 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 47 şüpheliden 28'i tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : adana uyuşturucu operasyon
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