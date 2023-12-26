Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA
Adana'nın Feke ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Çandılar Mahallesi'nde sokakta Muhammet Akyol ile Mahir S. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönmesi üzerine Akyol, silahla Mahir S'yi yaraladı. Bunun üzerine kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli de Akyol'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılardan Akyol, kaldırıldığı Feke Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahir S. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen O.S'yi gözaltına aldı.
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