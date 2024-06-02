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02 Haziran 2024 Pazar 23:04:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 23:04:00

Adana'da rekor sıcaklık!

Kaynak: AA

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Haziran ayının başlamasıyla Adana'da aşırı sıcaklar kendini göstermeye başladı. Kozan ilçesinde termometre 40 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan kişiler, doğal tabiat parklarına akın etti.

Meteorolojinin aşırı sıcak uyarısı yaptığı Adana'nın Kozan ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Vatandaşlar bir anda bastıran sıcak nedeniyle tabiat parkı ve doğal kaynak sularına akın ederek serinlemeye çalıştı.

Alapınar Mesire Alanı'nda gençler doğal kaynak suyuna girerek serinlerken, Dağılcak Tabiat Parkı'nda ise aileler hem kaynak suyunda serinledi, hem de piknik yaptı.

Etiketler : Adana SICAKLAR YAZ HAVA
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