VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremin vurduğu illerde eğitim-öğretime 'Mehmetçik Okulu' desteği
Hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyecek
Depremde hayat kurtaran "Duvar Arkası Radar"a talep arttı
Gündem yoğun! Emekli maaşı artışı maddeler arasında
Sudan'ın simgelerinden Hartum Ulu Cami yeniden ibadete açıldı
Kahramanmaraş'ta 285 bin kişiye psikososyal destek sağlandı
26 Mart 2023 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 11:30:00

Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 77 zanlı adliyede

Kaynak: AA

ABONE OL

Adana'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 212 şüpheliden 77'si adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Mart'ta kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 212 zanlıdan 77'sinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Diğer zanlıların emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Mart'ta Adana Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma teşkilatından 2 bin 218 personelin katılımıyla ikincisi gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 212 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Etiketler : adana kökünü kurutma operasyonu uyuşturucu süleyman soylu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX