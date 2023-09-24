Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Kaynak: AA
Adana'da kaçak sigara imalatı yapan kişilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki evde kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 35 bini doldurulmuş 455 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 4 bin sigara paketleme poşeti, 370 kilogram kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
- Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi istişarelere yönelik açıklama
- Başkan Erdoğan'ın yarın Nahçıvan'a gitmesi öngörülüyor
- Ticaret Bakanlığından ahilik geleneğinin temsilcileri esnaf ve sanatkarlara destek mesajı
- İşitme engelliler için ulaştırma ve haberleşmedeki zorluklar yeni sistemlerle aşılıyor
- Bakanlıktan sosyal yardım faydalanıcısı öğrenciler için SYDV'lere destek
- İşte Başkan Erdoğan'ın basketbol performansı! Hem sahada hem de masada oyun kurucu