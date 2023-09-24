Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki evde kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 35 bini doldurulmuş 455 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 4 bin sigara paketleme poşeti, 370 kilogram kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.