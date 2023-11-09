VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa İstanbul Grubu Dış Eğitim Programları devam ediyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri Samgaz'ı ziyaret etti
Gazze'de bir işgalci İsrail askeri daha öldürüldü
İsrail Gazze'deki hastaneleri bombaladı... 18'i hizmet dışı kaldı
8 bin doktor açıktan atamayla kamuya döndü
Brent petrol 79,95 dolardan işlem görüyor
09 Kasım 2023 Perşembe 09:49:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 09:49:00

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: AA

ABONE OL

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda kaçak 52 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir depoda kaçak 52 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Mıdık Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depodaki aramalarda kaçak 52 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, kaçakçılıkla ilgili şüpheli V.S.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : adana makaron operasyon
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
X-ray önlemi

X-ray önlemi
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX