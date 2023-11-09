Adana'da kaçakçılık operasyonu
Kaynak: AA
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda kaçak 52 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir depoda kaçak 52 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Mıdık Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.
Depodaki aramalarda kaçak 52 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.
Polis ekipleri, kaçakçılıkla ilgili şüpheli V.S.Ş'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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