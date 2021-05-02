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02 Mayıs 2021 Pazar 08:34:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 08:34:00

Adana'da hareketli saatler! Olay yerine çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi

Kaynak: AA

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Adana'da polisin 'dur' ihtarı sonrası elindeki pompalı tüfekle kaçan şüpheli nedeniyle hareketli saatler yaşandı. Mahalleye kaçarak izini kaybettirmek isteyen şüpheli polis ve özel harekat ekiplerince bir evin damında saklanırken yakalandı.

Adana'da polisin 'dur' ihtarı sonrası elindeki pompalı tüfekle kaçan şüpheli, polis ve özel harekat ekiplerince bir evin damında saklanırken yakalandı.

Dün akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde yaşandı.

Akşam saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, elinde pompalı tüfekle yürüyen bir genci durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, mahalleye kaçarak izini kaybettirmek istedi. Şüpheli için olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Sokağı ablukaya alan ekipler, evlerin damlarında aramalar yaptı. Polis, bir evin bahçesinde yapılan aramada bahçe kısmına atılan 3 pompalı tüfek ele geçirdi.

Pompalı tüfeklerin bulunması üzerine evin damında arama yapan polis ekipleri, şüpheliyi saklanırken yakalandı. Şüpheli Y.B.C. (20) gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler : ADANA Pompalı tüfekler polisin 'dur' ihtarı
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