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07 Eylül 2023 Perşembe 11:23:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 11:23:00

Adana'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Kaynak: AA

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Adana'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan eski polis Soner Öcal'ın bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonla Öcal'ı yakaladı.

Öcal emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Etiketler : adana fetö firari
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