03 Haziran 2023 Cumartesi 13:50:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 13:50:00
Adana'da deprem
Adana'nın Aladağ ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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