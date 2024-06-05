Adana'da çocuklar sulama kanallarına akın etti!

Sıcak hava dalgası, Türkiye'de pek çok ilde etkisini ciddi manada göstermeye başladı.

Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için süs havuzlarına ve gölgeliklere adeta akın etti.

ADANA'DA SICAKLIKLAR 43 DERECEYE YÜKSELDİ!

Termometrelerin Adana'da 43 derecelere kadar yükselmesiyle birlikte, kentte etkisini gösteren sıcak hava vatandaşları bezdirdi.

Vatandaşlar, özellikle güneşin en yoğun şekilde kendisini hissettirdiği öğle saatlerinde evde ve kapalı mekanlarda kalmayı tercih etti.

ÇOCUKLAR SULAMA KANALLARINA AKIN ETTİ!

Adana'da sıcaklıklardan bunalan çocuklar, serinlemek için sulama kanallarını tercih etti.

Boğulma tehlikesine rağmen sulama kanallarında yüzen çocuklar, uyarıları dikkate almadı.

Sulama kanalında yüzen Mehmet Can Aslan (17), "Korkmuyor musun" sorusuna "Ben burada çocukları uyarıyorum. Çünkü haftada 2 kişi boğuluyor. Fakat ben korkmuyorum çünkü yüzme biliyorum. Zaten bizim göremediğimiz, kurtaramadığımız çocuklar boğuluyor sadece" dedi.

