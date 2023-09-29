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29 Eylül 2023 Cuma 17:02:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 17:02:00

Adana'da çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı

Kaynak: IHA

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gökgöz Mahallesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Kozan'da Gökgöz Mahallesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Havadan ve karadan müdahale ile söndürülen orman yangını kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Etiketler : adana orman yangın
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