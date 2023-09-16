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16 Eylül 2023 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 15:45:00

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Etiketler : adana kozan orman yangını
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