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14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:46:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:46:00

Adana'da çıkan orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor

Kaynak: AA

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Maltepe Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Etiketler : Adana Yangın Orman Yangını
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