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Adana'da asayiş uygulamalarında 273 gözaltı
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26 Aralık 2023 Salı 16:39:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 16:39:00

Adana'da asayiş uygulamalarında 273 gözaltı

Kaynak: AA

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Aralık'ta asayiş uygulamaları yaptı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 44 tabanca, 14 tüfek, silahlara ait 987 mermi, 1 kilo 811 gram uyuşturucu, 376 uyuşturucu hap, 48 litre kaçak içki ve 9 çalıntı araç ele geçirildi.

Polis ekipleri 273 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ruhsatsız silahlarla ilgili işlem yapılan 31 şüpheliden 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : asayiş uygulamaları seyhan gözaltıları Adana suç önleme
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