Adana'da 72 milyon 90 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 72 milyon 90 bin makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir depoda arama yaptı.

Depoda 72 milyon 90 bin makaron ele geçirildi, şüpheli Yakup T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.