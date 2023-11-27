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27 Kasım 2023 Pazartesi 18:22:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 18:22:00

Adana'da 72 milyon 90 bin makaron ele geçirildi

Kaynak: AA

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Adana'da bir depoda 72 milyon 90 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir depoda arama yaptı.

Depoda 72 milyon 90 bin makaron ele geçirildi, şüpheli Yakup T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : depoda ele geçirildi sigara kağıdı Adana
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