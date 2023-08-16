Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRTHaber
Adana'nın Aladağ ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.36'da Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği ise 7.3 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 16, 2023
Büyüklük:4.5 (Ml)
Yer:Aladağ (Adana)
Tarih:2023-08-16
Saat:17:36:58 TSİ
Enlem:37.658 N
Boylam:35.38 E
Derinlik:7.3 km
Detay:https://t.co/RvYktdt5sx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:
"Şu an olumsuz bir durum yok. Tüm muhtarlarımızla görüşmeye çalışıyorum. Şu ana kadar bize yansıyan herhangi olumsuz bir şey yok. Ekiplerimizin arazi taraması devam ediyor."
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
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