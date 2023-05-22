Adana'da deprem

Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.42'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.42'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-22
Saat:19:42:58 TSİ
Enlem:37.868 N
Boylam:36.251 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/LRt3DhlRBc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KAHRAMANMARAŞ'TA DA DEPREM OLDU
Saat 19.06'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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