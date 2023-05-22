Adana'da deprem

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22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:50:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:50:00

Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.42'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.42'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DA DEPREM OLDU

Saat 19.06'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Etiketler : adana deprem afad saimbeyli
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