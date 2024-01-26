Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-01-26
Saat:01:01:49 TSİ
Enlem:37.85417 N
Boylam:36.14278 E
Derinlik:12.56 km
Detay:https://t.co/tapw0NGpEA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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