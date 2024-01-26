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Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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26 Ocak 2024 Cuma 01:13:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 01:13:00

Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler : deprem Adana AFAD
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