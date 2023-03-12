Adana'da 4.4 büyüylüğünde deprem

Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Adana'da saat 15.31'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD, Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.
Adana Valisi Süleyman Elban, "Deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." açıklamasında bulundu.
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