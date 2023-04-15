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Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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15 Nisan 2023 Cumartesi 13:11:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 13:11:00

Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Adana'da saat 12.37'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Etiketler : deprem adana saimbeyli
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