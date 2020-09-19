Adana'da 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi
Kaynak: DHA
Merkez üssü Adana Ceyhan olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin internet sayfasında yer alan bilgilere göre sarsıntı yerin 7.5 km altında meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Ceyhan ilçesi olarak saptadığı 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 12.30'da meydana geldi. Yerin 23.90 kilometre derinliğinde olan deprem, Ceyhan'ın yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
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