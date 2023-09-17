Adana'da 4 FETÖ'cü yakalandı
Kaynak: AA
Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 4 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adreslere baskın yaparak 4 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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