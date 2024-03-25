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25 Mart 2024 Pazartesi 13:21:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 13:21:00

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem!

Kaynak: AA

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AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 13.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Etiketler : adana saimbeyli deprem afad
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