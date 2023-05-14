Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, saat 15.06'da meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 14, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-14
Saat:15:06:09 TSİ
Enlem:37.868 N
Boylam:36.226 E
Derinlik:7.42 km
Detay:https://t.co/cXsc0MsGuw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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