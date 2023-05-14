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14 Mayıs 2023 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 16:00:00

Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, saat 15.06'da meydana geldi.

Etiketler : AFAD DEPREM ADANA SAİMBEYLİ
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