21 Mart 2023 Salı 12:12:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 12:12:00
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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