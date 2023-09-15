Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından Adana Aladağ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 19.54'de gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 15, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Aladağ (Adana)
Tarih:2023-09-15
Saat:19:54:51 TSİ
Enlem:37.51 N
Boylam:35.325 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/iTyiAToIr6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- FETÖ, faaliyet gösterdiği ülkelerde darbe yemeye devam ediyor
- İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı
- Ünlü Meteoroloji editörü Gökhan Abur hayatını kaybetti
- Adana'da deprem
- "81 vilayetini deprem bölgesi kabul ederek çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor"
- Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandı