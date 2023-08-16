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16 Ağustos 2023 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 12:30:00

Adana'da 23 milyon 106 bin 200 makaron ele geçirildi

Kaynak: AA

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Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Çalışmada, 23 milyon 106 bin 200 makaron ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Etiketler : adana kaçakçılık makaron
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