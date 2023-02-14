Adana'da 11 binanın depremlerde yıkılmasıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte inşa edilen 11 binanın depremlerde yıkılması nedeniyle aralarında inşaat mühendisi, müteahhit, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de olduğu 15 şüpheliyi yakaladı.

"Olası kastla yaralama ve öldürme" iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.