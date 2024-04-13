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13 Nisan 2024 Cumartesi 12:45:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 12:45:00

Adana ve Osmaniye ile Kahramanmaraş için sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Adana ve Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın güneyi için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Adana ve Osmaniye il geneli ile Kahramanmaraş'ın güneyinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Etiketler : adana osmaniye kahramanmaraş sağanak uyarı
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