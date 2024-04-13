Adana ve Osmaniye ile Kahramanmaraş için sağanak uyarısı
Kaynak: AA
Adana ve Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın güneyi için sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Adana ve Osmaniye il geneli ile Kahramanmaraş'ın güneyinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
- Adana ve Osmaniye ile Kahramanmaraş için sağanak uyarısı
- Balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor
- İsrail karşıtı sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle işten çıkartılan gençler haklarını mahkemede arayacak
- Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
- 4 terörist etkisiz hale getirildi
- Hafta sonu hava nasıl olacak?