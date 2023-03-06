Adana ve Hatay'da deprem!

Adana ve Hatay'da deprem!

AFAD'dan alınan son bilgilere göre Adana ve Hatay'da art arda ayrı ayrı sarsıntılar meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından 11 ilde sarsıntılar devam ediyor.

AFAD'dan alınan son bilgilere göre saat 05.16'da Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 23.49'da merkez üssü Hatay'ın Payas ilçesi Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Yerin 5.39 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedilmişti.

AFAD'ın son depremler listesinde ise bir deprem saat 03.18'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana geldi.

10.27 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

Yine Adana Saimbeyli'de saat 02.24'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.46 km olarak ölçüldü.

OSMANİYE'DE DEPREM

AFAD, Osmaniye'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu