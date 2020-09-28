Adana'da şok baskın! 35 kişi suçüstü yakalandı

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28 Eylül 2020 Pazartesi 10:55:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 11:00:00

Adana polisinden kumarhaneye çevrilen eve baskın; 130 bin lira ceza kesildi

Kaynak: DHA

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Adana'da 35 kişinin bulunduğu ve çevresi güvenlik kameralarıyla gözetlenen kumarhaneye baskın düzenlendi.

Adana’da, sivil polislerin kumar oynamaya gelmiş gibi baskın yaptığı evde, 35 kişiden 18’ine 'kumar oynamak'tan, tamamına ise 'sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamak'tan toplam 130 bin TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı’ndaki apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Doğan G.’ye ait olduğu öğrenen eve 23 Eylül'de baskın düzenlendi. Sivil polisin kumar oynamaya gelmiş gibi girdiği eve dışarıda bekleyen ekiplerin de gelmesiyle 35 kişi yakalandı. Bu kişilerin tamamına 'sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamak'tan, 18’ine ise 'kumar oynamak'tan toplam 130 bin TL ceza uygulandı. Evde arama da yapan ekipler, para değeri olan 150 pul, 1800 TL ve oyun kağıtlarına el koydu. Daire sahibi Doğan G. ile üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan Zikri E., gözaltına alındı. Doğan G. hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’, Zikri E. hakkında ise ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan adli işlem yapıldı.

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