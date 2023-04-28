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28 Nisan 2023 Cuma 17:27:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 17:27:00

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü... Bakan Karaismailoğlu: Trafik yoğunluğunda azalma olacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hizmete girmesiyle, şehrin kuzey bölgesindeki trafik yoğunluğunda büyük bir azalma olacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar...

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hizmete girmesiyle, şehrin kuzey bölgesindeki trafik yoğunluğunda büyük bir azalma olacak

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : adana 15 temmuz şehitler köprüsü adil karaismailoğlu
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