Adam yine kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17. seçim zaferinin ardından ilk olarak Kısıklı'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'na vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan taviz vermeden Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. tarihi seçim zaferinin ardından, ilk olarak konutunun bulunduğu Kısıklı'da vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geleneksel balkon konuşmasını ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptı. Erdoğan'a Cumhur İttifakı liderleri de eşlik etti. Türkiye Yüzyılı'na vurgu yapan Erdoğan, "Ben bir şey söylemiştim; 'biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek.' Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıldır layık olduğumuz gibi layık olacağız."

ÖNÜMÜZDE SEÇİM VAR

"Milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini beraber hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraber düzelttik. Allah'a hamd ediyorum sizin gibi arkadaşları verdiği için. Her zaferi yine sizlerle kutlayacağız. Şimdi önümüzde 2024 var. Seçimler gelir geçer. Sel gider kum kalır. Asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması. Milletimizin birliğine beraberliğine sahip çıkmasıdır."

BİZDE AİLE KUTSALDIR

"Hiçkimse milletimize tepeden bakamaz, insanımıza hakaret edemez, gençlerimizi dipsiz karanlıklarına hapsedemez. Hiçkimse milletimizin bir olma, iri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz. Bizde aile kutsaldır. Aileye kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet bizde yasak, haramdır. Ve ümüğünü sıkarız. Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek, yapacağız. Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez."

MİLLETİN KARARI: TÜRKİYE YÜZYILI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde balkon konuşmasını yaptı.

BU MİLLET SEVİLMEZ Mİ: Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu millet sevilmez mi? Kandil'dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez ama biz severiz. İşte şuandaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi burada. Yolları söylemiyorum. Havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı.

BERABER YÜRÜDÜK: Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz. Cumhur İttifakı'nı yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Sizler bu görevi yine bize verdiniz. Türkiye Yüzyılını beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz. Hazır mıyız buna?

KAZANAN DEMOKRASİ: Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir, kazanan demokrasimizdir. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz, kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanmıştır.

KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİZ: Aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Kimseye kırgın küskün öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hayallerimiz etrafından birleşme bütünleşme vaktidir.

DUALARIN ARŞA ULAŞTIĞI GÜN

MENDERES'İN SÖZÜ: Rahmetli Menderes'in 'Yeter söz milletindir' diyerek yeni bir dönemin kapılarını açtığı 1950'den beri yaşadığımız tüm badirelerin gerisinde hep Türkiye'nin bu gücünün zayıflatılması vardır. Darbeler bunun için yapılmıştır, muhtıralar bunun için verilmiş, koalisyonlar bunun için kurulmuş, bunun için yıkılmıştır.

BUGÜN O GÜN: Ekonomik potansiyelimiz hep bunun için engellenmiştir. Deli gömlekleri içinde bizi yıllarca boğanların korkusu bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nın bir gün geleceğidir. Bugün işte o gündür.

GAYELERE ULAŞMA GÜNÜ: Bugün rahmetli Menderes'in uğruna canını verdiği demokrasi ve kalkınma hamlelerimizin en üst seviyeye ulaşma günüdür. Rahmetli Özal'ın son nefesine kadar peşinde koştuğu büyük Türkiye hayalinin başlama günüdür. Rahmetli Erbakan'dan, rahmetli Türkeş'e mücadelelerin gayesine ulaşma günüdür. Bugün hem kendi vatandaşlarımızın hem de kendi geleceklerini bizimle birlikte gören dost ve kardeşlerimizin zafer ve şükür dualarının arşa ulaştığı gündür.

DÜNYAYA DEMOKRASİ DERSİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması, tüm dünyada üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır. Küresel lobiler, ABD'sinden AB'sine kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş fakat milli duruşu aşamamışlardır" dedi.

DÜNYADAN TEBRİK YAĞDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederek, sabırsızlıkla ülkesine beklediğini söyledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Katar Emiri Tamim Bin Hamad, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de Erdoğan'ı tebrik etti.

MACRON TÜRKÇE MESAJLA KUTLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği mesajla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkçe sosyal medya mesajında "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Donald Trump'ın "Gayet hak edilmiş zaferi için tebrikler" dediği öğrenildi.

KAYBETTİ, İSTİFANIN ADINI BİLE ANMADI

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde açıklama yaptı. Seçim sonuçlarını değerlendirirken, kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmeyen Kılıçdaroğlu, seçim yengilgisinin sorumluluğunu üstlenmediği gibi "Mücadeleye devam" dedi. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partsii ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Bu vatan için ne yapsak azdır. Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" dedi.

'DEVAM EDECEĞİM'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Her gün her şeye zam gelirken benim halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Ben bir kardeşiniz, bir dostunuz, bir evladınız her şeyden önce bu toprakların insanı olarak hakkınız için hukukunuz için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim. Şimdi sizlerden bir ricam var. Kendiniz için, evlatlarınız için, esnaf kardeşleriniz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin" ifadelerini kullandı.

ALTILI MASA TOPLANDI

Öte yandan Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin liderlerinin dün gece CHP Genel Merkezi'nde toplanarak seçim sonuçlarını değerlendirdikleri öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisi CHP'de moral bozukluğuna neden oldu. CHP Genel Merkezi'nde önünde "Kemal istifa" ve "Kemal Başkan" diyenler arasında kavga çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise kesin sonuçların açıklamasının ardından değerlendirme yapacağını söyledi.

BİZE DÜŞEN MESAJI ANLAMAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Sonuçları parti kurullarında kapsamlı bir şekilde değerlendireceklerini belirten Akşener şunları söyledi: "Ülkemizde uzun zamandır seçim gündemi var bu gündem Türkiye'yi çok yordu. Aylardır seçimin gölgesinde kalan birçok sorunumuz var başında ekonomi geliyor. Bu yüzden şimdi artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme zamanı geldi. Bizde milletimizin bizlere verdiği muhalefet görevini aynı ciddiyetle, seçmen velinimettir anlayışı ile yürüteceğiz. Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen mesajı anlamak anladıktan sonra gereğini yapmaktır. İYİ Parti olarak kimsenin şüphesi olmasın."

ERDOĞAN'A TEBRİK

"Demokrasilerde her bir eylemin tartışılabileceğini, itiraz edilebileceğini ama bir tek konuya itiraz edilemeyeceğini o da hür irade ile sandığa atılmış seçmenin oyunun sonuçlarıdır. Millet iradesi başımızın tacıdır. Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık. Pek çok bedel ödedik. Bugünden sonra da yine aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz milletimizin geleceğine yönelik hiçbir korkunun esiri olmasına izin vermeyeceğiz. Biz hâlâ buradayız. İYİ Parti'nin mensupları burada Meclis'te. Biz üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye milletimiz bize destek olduğu sürece devam edeceğiz. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum."

ÖZCAN'DAN İLGİNÇ ÇIKIŞ: İMAMOĞLU CHP'NİN BAŞINA GEÇMELİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz. ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn. İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta."

YİNE BULANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim yarışı devam ederken açıklamalarda bulundu. Çelik, "Kendi ellerindeki verileri, tüm Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışmaktan diğer verileri bulandırma çabasına girdiklerini görüyoruz. CHP Sözcüsü'nün bilmesi gereken şu, suyu bulandıran açıklama 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nden iki belediye başkanından gelmiştir" ifadelerini kullandı. Bu kez Ekrem İmamoğlu ve Mansun Yavaş'ın ise sayım devam ederken sessiz kaldıkları gözlendi.