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23 Eylül 2023 Cumartesi 08:47:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 08:47:00

Adalette işitme engellilerin 'sesi' oldular

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Türk İşaret Dili tercümanları, adalette eşitlik ilkesi gereğince polis merkezleri ve adliyelerde işitme engelli bireylerin sesi oluyor. İşitme kaybı olanların kendilerini anlatabilmeleri için köprü olarak görev yapan işaret dili tercümanları, pek çok kurumun yanı sıra adliyelerdeki hizmetlere erişimi de kolaylaştırıyor.

Bu kapsamda İstanbul Adalet Sarayı'nın listesinde kayıtlı 59 yeminli Türk İşaret Dili tercümanı ile önceki yıllarda işleyişin hız kazanması için Adalet Bakanlığı tarafından atanan 2 kadrolu tercüman, işitme engelli bireylere bireysel işlemlerinde yardım ediyor.

Mağdur, şikayetçi, şüpheli, sanık veya tanık olarak adliyede bulunan işitme engellilere kendilerini ifade edebilmeleri için Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi sistemindeki listeden işaret dili tercümanı belirleniyor.

Görüşmenin yapılacağı mahkeme veya savcılığa ulaşan tercüman, hakim veya savcının sorularını işaret diliyle işitme engelliye yöneltiyor, aldığı yanıtları da karşı tarafa aktarıyor.

Belirli dönemlerde işaret dili eğitimi almak isteyen adliye personeline de kurs düzenleniyor. Bu dili bilen bazı Cumhuriyet savcıları ve polis memurları da işitme engelli vatandaşları yönlendirmede yardımcı oluyor.

Etiketler : Adalette işitme engelliler Türk İşaret Dili tercümanları İstanbul Adalet Sarayı
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