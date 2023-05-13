Adalet Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ' iddiasına yanıt

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında gündeme getirdiği "FETÖ elebaşının ABD'den iadesinin talep edilmediği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Adalet Bakanlığı tarafından FETÖ elebaşı hakkında 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünün hemen ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde ilk iade talepnamesi gönderilmiş,19 Temmuz 2017 ve 3 Kasım 2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 7 ayrı iade talepnamesi ABD makamlarına gönderilmiştir.

'FETÖ elebaşı Gülen'in 27 suçtan iadesi istenmiştir'

Bu taleplerle, 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere, FETÖ elebaşı Gülen'in 27 suçtan iadesi istenmiştir. Bahse konu iade dosyalarına tüm deliller eklenmiş, ülkemizde halen devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalar kapsamında elde edilen yeni deliller de derdest iade talepleri üzerinden ABD'ye ayrıca gönderilmiştir.

Özellikle, FETÖ elebaşından aldıkları talimatlara istinaden darbe teşebbüsünü planlayıp yöneten ve 15 Temmuz gecesinde, darbe teşebbüsünün merkezi olan Ankara Akıncı Askeri Üssü'nde yakalanan 5 sivil FETÖ üst düzey yöneticisinin birbirleriyle ve FETÖ elebaşı Gülen'le irtibatına ilişkin deliller ABD'ye gönderilmiştir.

Diğer taraftan, FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyalarına ilişkin olarak ABD makamlarınca talep edilen ek bilgiler de eksiksiz olarak gönderilmiştir. İade süreci kapsamında Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ tarafından 26 Ekim 2016 ve 8 Mayıs 2017 tarihlerinde ABD'ye ziyaretler gerçekleştirilmiş, ABD Adalet Bakanına hitaben 5 Ağustos 2016 ve 14 Şubat 2017 tarihli mektuplar sunulmuş, ayrıca ABD Adalet Bakanı ile 21 Mart 2017 tarihinde telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş; Önceki Dönem Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül de 12 Haziran 2019 tarihinde ABD'ye ziyaret gerçekleştirmiş, bu vesilelerle pek çok kere FETÖ elebaşının iadesine yönelik haklı taleplerimiz vurgulanmıştır.

Ayrıca, 4 Haziran 2018 tarihinde FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade taleplerine ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi heyetine Bakanlığımızca bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelmeleri sağlanmıştır. Bu vesileyle, iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirildiği bir kez daha teyit edilmiştir.

Kamuoyu tarafından bilinen bu gerçeklere ve CHP heyetine bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen "FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmediğini" iddia etmek büyük bir yalan ve gerçekleri görmezden gelmektir.