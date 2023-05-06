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Adalet Bakanlığından 'İmralı' iddialarına ilişkin açıklama
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06 Mayıs 2023 Cumartesi 14:10:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 14:10:00

Adalet Bakanlığından 'İmralı' iddialarına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Adalet Bakanlığı, "bir yargı mensubunun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gönderildiği" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı, İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığınca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle oluşan hasarı incelemek amacıyla adaya bir ekip görevlendirildiğini, bu ekibin hükümlülerin barındırıldığı bölümde hiçbir inceleme ve denetim yapmadığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı, "bir yargı mensubunun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gönderildiği" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığınca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğu ve bina içlerine su aktığı belirtildi.

Konuyla ilgili Bursa İl Jandarma Komutanlığının 22 Şubat tarihli yazılı talebi üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Mart 2023'te üst yazı gönderildiği, söz konusu binalarda hasarın ve tespit edilecek ihtiyaçların bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirilmesinin talep edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli 1 makine mühendisi, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli inşaat ve elektrik mühendislerinden oluşan toplam 4 kişilik teknik ekip ile ekibin başkanlığını ve koordinesini yapmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Büro Sorumlusu Tetkik Hakimi, 21 Mart 2023'te adı geçen kurumda inceleme yapmak üzere görev olurları alınmak suretiyle görevlendirilmişlerdir. Söz konusu olurlara istinaden adada teknik incelemeler yapılarak ihtiyaç duyulan tadilat ve güçlendirmelere ilişkin hazırlanan rapor Genel Müdürlüğe sunulmuştur.

Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır.

Belgeler ve gerçekler ortada iken buna rağmen yapılan haber ve açıklamalar bu gerçeği çarpıtmaktan ibarettir."

Bakanlık ayrıca söz konusu talep ve görevlendirmelere ilişkin belgeleri de paylaştı.

Etiketler : adalet bakanlığı imralı iddia açıklama abdullah öcalan
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