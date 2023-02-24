Adalet Bakanlığından depremden etkilenen vatandaşlar için veraset belgesi açıklaması

Adalet Bakanlığından depremden etkilenen vatandaşlar için veraset belgesi açıklaması

Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen vatandaşların ülke genelindeki tüm sulh hukuk mahkemelerinden ve noterlerden veraset belgesi almak için talepte bulunabileceğini bildirdi.