24 Şubat 2023 Cuma 11:49:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 11:49:00
Adalet Bakanlığından depremden etkilenen vatandaşlar için veraset belgesi açıklaması
Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen vatandaşların ülke genelindeki tüm sulh hukuk mahkemelerinden ve noterlerden veraset belgesi almak için talepte bulunabileceğini bildirdi.
Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen vatandaşların ülke genelindeki tüm sulh hukuk mahkemelerinden ve noterlerden veraset belgesi almak için talepte bulunabileceğini bildirdi.