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29 Mart 2023 Çarşamba 13:12:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 13:12:00

Adalet Bakanlığı'ndan Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama: Anayasal ya da kanuni engel yok

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde anayasal ya da kanuni engel bulunmadığını belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Bu hakkını kullanmasının önünde de hiçbir anayasal ya da kanuni engel yoktur" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gerek Anayasa hukukunun temel ilkeleri, gerek yorum yöntemleri, gerek yasama belgeleri gerek ise Anayasa Mahkemesi içtihadı uyarınca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması ve cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde hiçbir anayasal ya da yasal engel yoktur. Siyasi hesaplarla ya da Anayasaya aykırı yorumlarla Anayasa hükümleri değişmez ve değiştirilemez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adaylığı, Anayasa'nın yeni 101'inci maddesine göre ikinci adaylığıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Bu hakkını kullanmasının önünde de hiçbir anayasal ya da kanuni engel yoktur. Ayrıca bu hakkın kullanımı da Anayasa'nın teminatı altındadır.

Etiketler : Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkan Erdoğan Bakan Bozdağ

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