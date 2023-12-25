Adalet Bakanlığında istihdam edilecek 486 personelin sınav sonuçları yayımlandı
Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 486 personel için sözlü sınav sonuçlarının yayımlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 486 personel için sözlü sınav sonuçları yayımlanmıştır. Sözleşmeli psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, tekniker, teknisyen, koruma-güvenlik görevlisi, teknik hizmet ve destek personeli ünvanlarında görev alacak mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
- Adalet Bakanlığında istihdam edilecek 486 personelin sınav sonuçları yayımlandı
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