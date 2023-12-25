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25 Aralık 2023 Pazartesi 19:06:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 19:06:00

Adalet Bakanlığında istihdam edilecek 486 personelin sınav sonuçları yayımlandı

Kaynak: AA

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Adalet Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 486 personel için sözlü sınav sonuçlarının yayımlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 486 personel için sözlü sınav sonuçları yayımlanmıştır. Sözleşmeli psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, tekniker, teknisyen, koruma-güvenlik görevlisi, teknik hizmet ve destek personeli ünvanlarında görev alacak mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : AdaletPersonelAlımı AdaletTeşkilatı adalet bakanlığı
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