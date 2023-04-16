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16 Nisan 2023 Pazar 13:59:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 13:59:00

Adalet Bakanlığına yeni personel alımı sayısı 22 bin 120'ye yükseltildi

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : adalet bakanlığı bekir bozdağ personel alımı
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