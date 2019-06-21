Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğinin açıklanmasının hemen ardından Adalet Bakanlığı personel alımı hakkında araştırmalar yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı ne zaman yapılacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti. Adalet Bakanlığı personel alımları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI 11 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı hakkında henüz ilan yayınlanmadı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı ile CTE personel alımı farklı kadrolara alınacak. Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, şoför, hizmetli, destek personeli gibi kadrolara yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak. katiplik için 35, gardiyanlık için 30 yaşını geçmemiş olmak.

İNFAZ KORUMA MEMURU NASIL OLUNABİLİR?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarının şartları ilandan ilana değişmekle birlikte her ilan için geçerli birtakım genel şartlardan bahsedilebilir. Söz konusu genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak

Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

30 yaşını aşmamış olmak

İNFAZ KORUMA MEMURLARI NE İŞ YAPAR?

Cezaevlerinde ve ıslah evlerinde toplum düzenine ayak uyduramamış kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve onları topluma kazandırmaya çalışan kişilere infaz koruma memurları denir.

GARDİYAN OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarının şartları ilandan ilana değişmekle birlikte her ilan için geçerli birtakım genel şartlardan bahsedilebilir. Söz konusu genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak

Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

30 yaşını aşmamış olmak

Adalet ve CTE Memur Alımı - İlan Tarihi

Bilindiği üzere uzunca zamandır Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesine memur alımları bekleniyor. Bu konuda zabıt katibi, İKM, mübaşir, şoför, tesisatçı, kaynakçı, aşçı gibi kadrolar üzerinden memur alımlarının Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesine yapılması beklenmektedir.

Adalet Bakanlığı-CTE başvuru şartları neler?

I. Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel şartlar:

A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak,

c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

C- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden ya da bu bölümlerin lisans veya ön lisans programlarından mezun olmak,

D- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

E- Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmî kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak.