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20 Nisan 2023 Perşembe 08:50:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 08:50:00

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu: 22 bin kişi alınacak

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu. Başvurular, 25 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 22 bin personel alımı için başvuruların 25 Nisan ile 11 Mayıs arasında yapılacağını söyledi.

Bakan Bozdağ, Bakanlığa personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : adalet bakanlığı personel alımı personel başvuru tarihi
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