VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem bölgesindeki sahra hastanelerine ilişkin standartlar belirlendi
PKK'nın şantajları Fransız basınında: Tehditle keyfi para istediler
Mağdur kadınlara destek olacaklar
Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım Antakya'da
4 yıl aradan sonra toplu iftarlarda buluşuyorlar
Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisinde ilk önlisanslar verildi! 1,5 milyar dolarlık yatırım bekleniy...
08 Nisan 2023 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 12:15:00

Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor

ABONE OL

Adalet Bakanlığı bünyesinde kadınlara özel kurulan daire başkanlığı, şiddet mağduru kadınlara ilişkin hizmetlerin etkinliğinin artırılması, kadın mağdurlarının adalete erişimlerinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları yoğunlaştırdı.

Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kadın haklarına yönelik politikalar geliştirmek, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince sunulan hizmetlerin etkinliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek üzere Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu.

Psikososyal müdahale programları geliştiren, kadın mağdurların sahip oldukları haklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulan hizmetler konusunda bilgilendirilmeler yapan Başkanlık, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ediyor.

Şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması ile kadın mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik araştırma, inceleme ve analiz çalışmaları yaparak yeni projeler geliştiren Daire Başkanlığı, mağdurlara yönelik olarak şüpheli veya sanıkla teması önleyici tedbirlerin alınmasını, yerleşim yerini veya okulunu değiştirmek zorunda kalan mağdurların talepleri halinde aynı türde eğitim veren okullara devam etmelerini sağlıyor.

Etiketler : adalet bakanlığı bekir bozdağ özel idare başkanlığı mağdur kadın destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX