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02 Temmuz 2019 12:44 | Salı

Adalet Bakanlığı mübaşir alımı 2019 başvurusu ne zaman? Müşabir ne iş yapar, şartları neler?

Adalet Bakanlığı mübaşir alımı 2019 başvurusu ne zaman? Müşabir ne iş yapar, şartları neler? sorularının yanıtları tüm memur olmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Adalet Bakanlığı adliyelerde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu duyurunun ardından tüm herkes Adalet Bakanlığı mübaşir alımı hakkında araştırmalar yapamaya başladılar. Bakanlık bünyesine toplamda 17 unvan ve kadroda alım yapılacak. Alım yapılacak branşlarsa şöyle: Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci. Adalet Bakanlığı mübaşir alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı mübaşir alımı hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

Adalet Bakanlığı mübaşir alımı 2019 başvurusu ne zaman? Müşabir ne iş yapar, şartları neler? sorularının yanıtları Adalet Bakanlığı'nın 12 bin 713 personel alımı yapacağını duyurmasının hemen ardından araştırılmaya başlandı. Adalet Bakanlığı; Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirecek. Bakanlık, teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi hedefliyor. Adalet Bakanlığı mübaşir alımı 2019 başvurusu ve şartları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte Adalet Bakanlığı mübaşir alımı hakkında tüm detaylar... 

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

ADALET BAKANLIĞI MÜBAŞİR ALIMI 2019 BAŞVURUSU NE ZAMAN? 
Adalet Bakanlığı mübaşir alımı 2019 başvurusu 1-16 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar yapılabilecek. Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri  EK-1  başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuruı yapabilecekler.

Ayrıca herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini başvuru formlarına eklemeleri, aşçı ve teknisyen unvanlarına başvuru yapacak adayların diplomaları ile birlikte öğrenim esnasında almış oldukları dersleri gösterir transkript belgesini de başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

MÜŞABİR NE İŞ YAPAR?
Mübaşirler Adliyeler haricinde hiçbir kurumda çalışmazlar. Ne adalet Bakanlığı merkez teşkilatında nede cezaevlerinde sadece adliyelerde çalışırlar. Hatta adliyelerde de sadece Mahkemelerde görevlendirilirler. 

Mübaşir duruşma zamanlarında duruşma salonunda görevli olur, duruşmaya çıkacak dosyaları hazırlayarak saatine göre sıralar ve sırası gelen dosyaların taraflarını çağırarak duruşma salonuna davet eder. Duruşma esnasında duruşma düzenini sağlar, tarafları duruşma konusunda gerek görürse bilgilendirir. Tarafların vereceği dilekçe vs. delilleri taraflardan alarak Hakime, hakimin taraflara vereceği belge ve evrakları da hakimden alarak taraflara verir.

MÜŞABİR ŞARTLARI NELER?
I. Genel Şartlar:  
a)  Türk Vatandaşı olmak,
b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya  askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan  16/07/2019  itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;  
Merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
h)  Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel şartlar:

A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için ;  
a)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  
b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan  16/07/2019   itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
c)  Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
d)  Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)
B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için;                                         
a)  Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b)  Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c)  Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

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