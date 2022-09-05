Adalet Bakanlığı: Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesi Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi
Kaynak: TRT Haber
Bulgaristan'da yakalanan Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari Levent Göktaş hakkında hazırlanan iade talepnamesi, Adalet Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalanmıştı.
Göktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.
- Adalet Bakanlığı: Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesi Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi
- Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
- Bakan Karaismailoğlu duyurdu... Hızlı tren seferleri artıyor
- Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde yangın
- Bakan Özer'den yeni öğretmen ataması müjdesi
- Hablemitoğlu suikastının sırları ortaya çıkacak!