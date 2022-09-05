Adalet Bakanlığı: Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesi Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalanmıştı.

Göktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.