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26 Aralık 2023 Salı 11:37:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 11:37:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bizim terörle mücadelemiz her zaman devam edecek

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bizim terörle mücadelemiz her zaman devam edecek." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Adalet Bakanı Tunç, "Bizim terörle mücadelemiz her zaman devam edecek." dedi.

Bakan Tunç, "Vekiller terörü desteklerlerse konu yargıya gelir, çok sayıda dokunulmazlık dosyası var." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : yılmaz tunç açıklama gündem
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