Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bizim terörle mücadelemiz her zaman devam edecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bizim terörle mücadelemiz her zaman devam edecek." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Adalet Bakanı Tunç, "Bizim terörle mücadelemiz her zaman devam edecek." dedi.
Bakan Tunç, "Vekiller terörü desteklerlerse konu yargıya gelir, çok sayıda dokunulmazlık dosyası var." dedi.
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